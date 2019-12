Tekken 7, un trailer di presentazione per il nuovo lottatore Fahkumram

Durante le finali del Tekken World Tour 2019 Bandai Namco ha annunciato i prossimi lottatori che si aggiungeranno al cast di Tekken 7. Si tratta più che altro di conferme delle indiscrezioni che erano emerse nella giornata di ieri a causa di un leak involontario sui contenuti dei prossimi DLC arrivato dal Microsoft Store. Durante il torneo sono stati confermati nei prossimi DLC due lottatori inediti e il ritorno di una figura storica della serie.

Fahkumram è un personaggio di cui fino a ieri conoscevamo soltanto il nome ed è arrivata la conferma che si tratta di un lottatore che combatte con lo stile muay thai e secondo la descrizione ufficiale combatte “per la libertà della sua famiglia”. Il personaggio si aggiungerà al cast di Tekken 7 la prossima primavera nel tredicesimo DLC dedicato al gioco e nello stesso periodo sarà anche introdotto un nuovo stage. Il fatto che nel corso del Tekken World Tour sia stato presentato un lottatore muay thai è ancora più significativo dato che le finali del torneo mondiale si sono tenute proprio a Bangkok, in Thailandia.

I prossimi due lottatori di Tekken 7 arriveranno molto prima rispetto a Fahkumram. A partire dal 10 dicembre saranno infatti disponibili Ganryu e Leroy Smith. I fan della serie conoscono bene il primo, si tratta di un lottatore di sumo che è stato inserito nel cast principale di Tekken a più riprese sin dal gioco originario. Leroy Smith è invece un personaggio inedito e il primo di questo tipo introdotto nella serie con un DLC. Questo combattente americano è specializzato nella disciplina del Wing Chun, uno stile che si rifà al kung-fu del sud della Cina.

Nel corso del torneo è stato rilasciato anche un video di Ganryu e Leroy Smith. Contemporaneamente ai due personaggi sarà introdotto anche il Frame Data Display. Il Season Pass 3 di Tekken 7 metterà a disposizione dei giocatori anche nuovi oggetti per la personalizzazione dei personaggi come occhiali da sole, tagli di capelli, accessori e vari effetti, mentre per tutti giocatori saranno disponibili gratuitamente dei piccoli aggiornamenti come ad esempio una migliore interfaccia del gioco.