Sei un tipo da Collector Edition? Dai un’occhiata a questa, sconto del 36% oggi

Siete amanti di videogiochi e collezionate esclusive? Se sì, oggi potreste trovare un’offerta imperdibile! Amazon ha messo a disposizione la Tekken 8 Collector Edition: The Lightning of Fate per PS5 con uno sconto del 36%, portando il prezzo da 279,99€ a soli 180,32€. Un’occasione da non perdere per chi vuole unire l’amore per la serie Tekken alla passione per gli oggetti da collezione. Questa edizione speciale offre tantissimi contenuti esclusivi, rendendola un acquisto imperdibile per i veri fan della saga.

Tekken 8 Collector Edition: The Lightning of Fate, chi dovrebbe acquistarla?

Tekken 8 Collector Edition: The Lightning of Fate è l'acquisto perfetto per i veri appassionati della celebre saga di combattimento che desiderano vivere l'esperienza definitiva. Con uno sconto notevole rispetto al prezzo originale, questa edizione da collezione soddisferà le esigenze dei fan storici che vogliono immergersi completamente nel nuovo capitolo della tragica saga dei Mishima e Kazama. I 32 combattenti realizzati con grafica next-gen e modelli dettagliati costruiti da zero vi cattureranno con un gameplay incentrato su tattiche aggressive che premia lo stile di gioco dinamico.

Questa collector edition rappresenta anche un investimento eccellente per i collezionisti e per chi apprezza la personalizzazione dell'esperienza di gioco. La nuova modalità Arcade Quest permette di creare il proprio avatar e conquistare rivali in diversi scenari arcade, mentre l'ampia varietà di personalizzazioni di personaggi, avatar, elementi HUD e musica consente di adattare ogni aspetto del gioco alle proprie preferenze.

Un'occasione imperdibile per possedere un pezzo della storia videoludica di Tekken con uno sconto di quasi 100€ sul prezzo originale. Al prezzo attuale, questa Collector Edition rappresenta infatti un'opportunità imperdibile per gli appassionati della serie. Vi consigliamo l'acquisto non solo per il consistente sconto del 36%, ma anche per i contenuti esclusivi che arricchiscono l'esperienza di gioco di uno dei picchiaduro più iconici mai creati.

