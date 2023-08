L’Opening Night Live è stata l’arena di rivelazioni e annunci mozzafiato e tra le stelle del palcoscenico non poteva mancare il tanto atteso Tekken 8. I fan della serie possono ora segnare una data sul calendario: il 26 gennaio 2024, giorno in cui questo nuovo capitolo, del celebre picchiaduro, farà il suo debutto su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. L’annuncio ufficiale è stato fatto attraverso un trailer presentato proprio durante l’evento.

Il trailer ha gettato luce sul ricco roster di personaggi di Tekken 8, i quali si sono alternati sullo schermo con brevi ma intense sequenze di gioco. Il cast di personaggi appare straordinariamente variegato, garantendo una selezione caleidoscopica di stili di combattimento e personalità.

Ma non è solo il cast di personaggi a essere stato al centro dell’attenzione. Il trailer ha svelato anche una nuova modalità single player chiamata “Arcade Quest”, che sembra rivolta a catturare l’essenza delle emozioni vissute nelle sale giochi e, per certi versi, ci è sembrata tanto simile al Hub presente nel recente Street Fighter 6.

Questa modalità dovrebbe dare ai giocatori la possibilità di personalizzare i loro avatar, giocare a diverse modalità di gioco e sfidare gli altri giocatori in tesi match online.

Mentre il trailer ha offerto solo un accenno di questa modalità, ci aspettiamo che a breve saranno rilasciate ulteriori informazioni che ne dettaglieranno le caratteristiche e ci spiegheranno come, la modalità Arcade Quest, potrà arricchire a dovere l’esperienza finale offerta dal gioco.

In tutto questo ci ha fatto sorridere come le voci di corridoio che hanno circolato nei giorni precedenti alla Gamescom si siano dimostrate fondate, almeno in parte, per quanto riguarda la data di uscita di Tekken 8. Con il 26 gennaio 2024 già segnato sul calendario, noi abbiamo cominciato a contare i giorni che ci separano dal prossimo Iron Fist Tournament.