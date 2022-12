Dopo alcune apparizioni a sorpresa, con un paio di trailer che hanno saputo creare hype nei fan, Tekken 8 è pronto a fare la sua prima apparizione ufficiale. Il titolo di Bandai Namco, infatti, ha appena annunciato la sua presenza ai The Game Awards che si terranno la prossima settimana. Il picchiaduro, arrivato alla sua ottava versione, mostrerà dunque qualche dettaglio in più relativo al prossimo capitolo di questa serie storica (trovate Tekken 7 su Amazon).

L’annuncio arriva proprio dall’account Twitter ufficiale del gioco, che, nelle scorse ore, ha diffuso un tweet per annunciarne la presenza all’evento. Il post include un breve teaser nel quale possiamo leggere l’avviso di “GET READY”, stare pronti, e di memorizzare la data dei prossimi The Game Awards. Purtroppo, gli sviluppatori non hanno diffuso ulteriori informazioni ma, per fortuna, dovremo aspettare ancora poco prima che i TGA prendano il via.

Tutto quello che sappiamo di Tekken 8, al momento, è legato a due video diffusi dagli sviluppatori nei mesi scorsi. Nel primo, abbiamo semplicemente visto il volto di Kazuya Mishima, uno dei fighter storici della serie, accompagnato dall’iconica frase “GET READY FOR THE NEXT BATTLE” che ci invita a prepararci al prossimo scontro. In seguito, invece, durante lo State of Play di agosto, gli sviluppatori hanno presentato il primo gameplay vero e proprio. Anche in questo caso, i protagonisti sono due dei personaggi storici della serie: Jin Kazama e Kazuya Mishima.

Probabilmente, anche durante il The Game Awards che si terrà l’8 dicembre 2022, Tekken 8 mostrerà nuovi contenuti che, possibilmente, porteranno ad un nuovo trailer. L’unico modo per saperlo, tuttavia, è attendere l’inizio dell’evento che, come sempre, provvederemo a riportare sulle pagine virtuali di Tom’s Hardware. Tra le speranze dei fan, inoltre, c’è anche quella di avere finalmente una data di uscita per il prossimo capitolo del picchiaduro.

