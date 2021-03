Tekken: il creatore della serie apre un bar super esclusivo

Tekken è una delle serie più popolari della storia del medium videoludico. Katushiro Harada, il creatore del franchise, è sicuramente una persona a dir poco particolare tanto che ha deciso di aprire un bar super esclusivo a Tokyo. Ad oggi non si sa molto su questo progetto visto che la posizione è al momento segreta ma Harada potrebbe tranquillamente rivelarlo prossimamente.

Nel suo primo episodio del suo segretissimo talk show, Katushiro Harada ha invitato nientepopodimeno che il fondatore di PlayStation, Ken Kutaragi, il quale ha rivelato alcuni incredibili aneddoti e curiosi retroscena. Sembrerebbe infatti che quest’ultimo si divertisse a portare una botte di gustoso sakè a Namco ogniqualvolta completava un qualsiasi progetto per le sue console. Harada ha infatti dichiarato: “Avevamo lavorato solo con PlayStation per un po’, quindi pensavo che fosse comune che ogni volta che un progetto veniva completato, il presidente di un first party facesse visita con una cassa di sakè”.

Poi, dopo 21 anni, abbiamo lanciato Tekken per la prima volta su un’altra piattaforma, su Xbox 360 nel 2009… e quando finalmente abbiamo completato il progetto, mi sono chiesto perché Microsoft non si sia presentata con una botte di sake. Kutaragi ha inoltre dichiarato che il quartier generale di PlayStation è lontano da quello di Sony con l’obiettivo di avere a disposizione più bar dove potersi svagare post lavoro visto che quest’ultimo era posizionato in un posto dove i locali chiudevano intorno alle 20:00.

Diciamo che come primo episodio talk show Harada ci ha visto decisamente lungo, il video che dura circa una mezz’oretta e sottotitolato in inglese potrete vederlo proprio qui sopra per scoprire gli aneddoti elencati poco fa e altre storie che vi strapperanno sicuramente più di una risata. Per scoprire tutte le novità relative al mondo del gaming, vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.