Allo showcase THQ dell’anno scorso venne annunciato Tempest Rising, un videogioco di strategia in tempo reale fortemente ispirato a Command & Conquer. Anzi, a essere onesti sembra letteralmente un nuovo capitolo della saga Westwood Studios, ma in formato moderno.

Quest’oggi è stato rilasciato un nuovo video che mischia cinematiche e azioni in-game, dimostrando quanto questo titolo prenda senza farsi problemi moltissime meccaniche appartenenti proprio ai generi RTS degli anni ’90 e inizi anni 2000.

Gli sviluppatori di Slipgate ci introducono le due fazioni (Global Defense Forces e Tempest Dynasty), ognuna con una campagna differente, esattamente come succedeva anni fa con GDI e NOD. A differenza dello storico strategico sembrano mancare solo gli attori in carne e ossa, ma per il resto anche l’accompagnamento musicale sembra voler a tutti i costi far scendere una lacrimuccia a tutti gli appassionati del franchise di Westwood.

Anche in questo caso non abbiamo una data di uscita ufficiale, ma Slipgate sembra stia lavorando a pieno regime per garantirci la migliore esperienza su PC. Non possiamo che augurarci che sia così, nella speranza di ottenere presto nuove informazioni a riguardo.