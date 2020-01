Temtem: la nuova patch sistema i problemi con la coop

Il lancio in accesso anticipato di Temtem è stato sicuramente altalenante. Se da una parte i videogiocatori hanno accolto con grande entusiasmo il titolo di CremaGames che si rifà alle dinamiche già rodate e apprezzate nella saga di Pokèmon, dall’altro lato della medaglia sono stati molteplici i problemi che hanno accompagnato i primi giorni di vita del titolo.

Qualche giorno fa è stato rilasciato un aggiornamento che ha avuto lo scopo di ridurre le infinite code ai server del gioco, ma questo era solamente il primo di una lista di problematiche che aspettano ancora una correzione. Oggi infatti, è stata già pubblicata un’ennesima nuova patch, sta volta per sistemare tutti i problemi che il titolo presenta con la coop e aggiustare qualche bug persistente.

New day, new patch, new server reset. Patch 0.5.8 is here with lots of fixes as usual. Server is live again. pic.twitter.com/69tHNT5DOH — Temtem (@PlayTemtem) January 28, 2020

Tra i molti problemi che temtem ha presentato nei sui primissimi giorni di vita, la nuova patch si concentra a eliminare l’errore che si presentava ogni qual volta un giocatore provava ad accedere a una sessione cooperativa. Ora questo messaggio apparirà solamente nel caso in cui il giocatore con cui vogliamo cooperare si troverà troppo distante dal nostro avatar. La patch va a risolvere anche un bug che si presentava durante la prima battaglia con i Temtem, e alcune correzioni in termini di texture.

CremaGames ha annunciato che lavorerà duro per risolvere tutte le possibili problematiche che il titolo presenterà nel tempo, ricordando anche che Temtem al momento si trova in una fase di accesso anticipato. Se volete provare uno dei titoli più interessanti del momento lo potete fare attraverso Steam, mentre il titolo è atteso per console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in un momento non ancora ben specificato. Soddisfatti delle nuove correzioni rilasciate con l’ultima patch?