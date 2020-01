TemTem: problemi dei server risolti, dicono gli sviluppatori

TemTem, il nuovo gioco in stile Pokémon da poco rilasciato su Steam, ha vissuto un lancio non propriamente perfetto. La richiesta del pubblico è stata grande e i server di Crema, lo sviluppatore, hanno faticato a reggere il D1. Fortunatamente, pare che la situazione sia tornata sotto controllo nelle ultime ore, dopo un lungo lavoro notturno degli sviluppatori.

TemTem, durante la sua prima giornata, ha ottenuto l’attenzione di ben 32.000 giocatori in contemporanea a un certo punto; purtroppo era più di quanto previsto e ciò ha causato problemi, come ad esempio code d’accesso lunghe, problemi di login e di lag. A un certo punto Crema, per ottimizzare quanto era disponibile, ha fissa un massimo di 20.000 giocatori contemporanei. Con grande onestà, ha anche spiegato che i giocatori potevano richiedere un rimborso se non volevano aspettare la risoluzione dei problemi.

La community ha però risposto positivamente allo sviluppatore, inondando il sub-reddit dedicato con messaggi positivi. Crema ha usato il proprio account Twitter per tenere aggiornati i fan continuamente e ha infine confermato che la situazione era nuovamente sotto controllo, con un numero di utenti contemporanei pari a 27.000 e nessuna instabilità all’orizzonte.

Se volete un punto di riferimento, TemTem al momento della scrittura viaggia sui 24.000 utenti, superando i 21.500 circa di Red Dead Redemption 2. Ovviamente parte del successo è derivante dal suo essere una novità, ma trattandosi di un gioco fondamentalmente indie è un risultato più che positivo. Il picco di oggi, inoltre, è di circa 31.600 giocatori.

Nel nostro articolo dedicato, vi abbiamo spiegato che “Temtem ha, senza ombra di dubbio, alcuni assi nella manica potenzialmente vincenti per porsi come la valida alternativa che da tempo si aspettava, oltre che un ottimo “competitor” in grado di dare la spinta giusta a Game Freak per migliorare le “anzianità di servizio” che da troppi anni affliggono il suo immortale brand.” Potete leggere la nostra analisi completa a questo indirizzo.