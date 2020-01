Temtem: quanto ha venduto dal lancio su Steam?

In questi giorni di fine gennaio non sono moltissimi i grandi nomi al centro dell’attenzione dei videogiocatori. Le uscite non sono state poi molte e la maggior parte dei fan si sta dedicando a Dragon Ball Z Kakarot o al DLC di Kingdom Hearts 3. Ovviamente il mondo videoludico non si ferma ai soli AAA e, infatti, c’è un altro piccolo nome molto rumoroso sullo sfondo: Temtem, il gioco online multigiocatore in stile Pokémon.

Come vi abbiamo riportato, Temtem sembra aver riscosso un discreto successo, con un picco di utenti che si è assestato su circa 33.000 giocatori contemporanei. Nella giornata di ieri, risolti una serie di problemi iniziali con i server, il gioco riusciva a contenere 27.000 giocatori in modo regolare senza incertezze. Si tratta quindi di un successo? Per saperlo, è necessario avere accesso al numero di copie vendute, per ora non condiviso dallo sviluppatore, Crema.

Una risposta parziale possiamo averla tramite SteamSpy che segnala un numero di copie vendute tra i 200.000 e i 500.000: una forbice molto ampia, lo ammettiamo, ma che permette di farci un’idea iniziale del successo di Temtem. Considerando che si tratta di un gioco indipendente e che i primi giorni hanno avuto qualche intoppo, pare una buona partenza per Crema.

Molto interessanti anche i numeri YouTube: SteamSpy segnala 3.3 milioni di visite per contenuti legati a Temtem, con cinquanta nuovi video caricati solo nella giornata di ieri. Sappiamo bene che, ormai, i contenuti video e lo streaming sono un fattore molto importante per il successo di un videogioco, sopratutto se non è estremamente famoso. Il pubblico, in particolar modo quello più giovane, scopre giochi seguendo i propri beniamini o le proprie beniamine del web.

Anche le recensioni sono ottime: Steam segnala un giudizio globale “Molto Positivo”. Mediamente, il pubblico di Temtem sembra conoscere Pokémon e pare aver apprezzato le meccaniche e lo stile delle creature.