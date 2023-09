Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Temu, consigliandovi alcuni accessori perfetti per i gamer disponibili a meno di 10,00€. Oggi, però, vogliamo andare ancor più nello specifico, proponendovi ben 7 prodotti imperdibili per personalizzare la vostra Nintendo Switch disponibili, ovviamente, all’interno del marketplace, nonché a meno di 15,00€.

Dalle custodie protettive con un design irresistibile alle dock per ricaricare i Joy-Con, abbiamo cercato di proporvi articoli di genere differente, che oltre a essere esteticamente piacevoli possano tornarvi utili in più occasioni, come i viaggi. Di seguito troverete, dunque, una lista in cui potrete scovare a colpo d’occhio ciò che vi interessa, seguita da una descrizione per ogni articolo e, ovviamente, il link di rimando alla pagina Temu dedicata.

Temu: 7 imperdibili prodotti per personalizzare la tua Nintendo Switch

Custodia protettiva The Legend of Zelda

Iniziamo la nostra lista con una magnifica custodia protettiva ispirata a The Legend of Zelda, che oltre a proteggere la vostra Nintendo Switch da urti, graffi e cadute, le donerà un aspetto a dir poco maestoso. Il guscio in plastica rigida si divide in diversi pezzi, così da rivestire i Joy-Con, la scocca posteriore della console e persino la dock. Per quanto riguarda la stampa, si ispira interamente all’iconico franchise, riportando disegni e simboli che ricordano quelli della tavoletta Sheikah, con colori quali oro, bianco e verde su sfondo nero o bianco. La ciliegina sulla torta? La custodia è disponibile sia per Nintendo Switch OLED che per la versione base.

Custodia protettiva in silicone Kirby

Passiamo a un’altra custodia protettiva, questa volta a tema Kirby e in silicone anziché in plastica rigida. Questa custodia dal design irresistibile vi farà completamente innamorare, tripudiando tenerezza da ogni millimetro. Ogni angolo della vostra Nintendo Switch, infatti, sarà ricoperto di un rosa pastello stupendo, su cui sono ritratte varie forme di Kirby insieme a disegni come stelle, nuvolette e cuori. Anche in questo caso i pezzi sono separati per Joy-Con e parte posteriore della console, per cui oltre a donare un aspetto adorabile alla vostra Switch la proteggerete da qualsiasi tipo di danno.

Borsa Super Mario

Se portate spesso la vostra Nintendo Switch con voi durante i viaggi, saprete quanto è fondamentale avere una borsa in cui riporre in modo ordinato console e accessori, anziché gettare tutto alla rinfusa all’interno di uno zaino (vi vediamo!). Ebbene, grazie a questa stupenda borsa a tema Super Mario non solo potrete portare tutto con voi in modo semplice, ma lo farete anche con grande stile. Vi sono, infatti, spazi appositi in cui inserire la console, la dock, il “cane” per trasformare i Joy-Con in un controller e il cavo di alimentazione; inoltre, avrete a disposizione un’ampia tasca con cerniera in cui inserire le schedine dei giochi che portate con voi e altri eventuali accessori. La borsa è interamente del colore rosso tipico di Mario, mentre nella parte anteriore è ritratta l’iconica “M” su uno sfondo che ricorda quello della sua salopette.

Supporto per auto

Vi è mai capitato di voler giocare alla Switch durante un viaggio, ma non farlo perché è scomodo tenere tutto il tempo la console tra le mani e la testa rivolta verso il basso? Questo geniale supporto per auto risolverà il problema, permettendo di agganciare la console al sedile anteriore e posizionarla sia in verticale che orizzontale, così da giocare in totale comodità anche in movimento. Ovviamente, il supporto è compatibile anche con tablet o iPad, dato che i lati si possono allungare o accorciare a proprio piacimento, per cui potrete sfruttarlo anche per guardare film o video. Chiaramente, si tratta di un acquisto perfetto anche per i bambini, che durante un lungo tragitto in auto potrebbero desiderare un modo per intrattenersi.

Scheda di acquisizione

Se per svago, passione o lavoro desiderate iniziare a registrare i gameplay della vostra Nintendo Switch, caricandoli in un secondo momento o trasmettendoli in diretta streaming, questa scheda di acquisizione farà decisamente al caso vostro. Vi permetterà, infatti, di acquisire i videogiochi in qualità 1080p@30Hz (giacché il Full HD è la risoluzione massima della Nintendo Switch), collegando semplicemente il cavo HDMI alla console e quello USB al vostro computer. La velocità USB 3.0 vi assicurerà trasferimenti rapidi e ad alta risoluzione, mentre il driver built-in vi consentirà di utilizzare la scheda in modo semplice, senza dover installare alcun programma nel PC. Inoltre, ovviamente è compatibile con qualsiasi console e non solo con Switch, per cui potrete sfruttarla anche su Xbox e PlayStation.

Docking station 3 in 1

Se siete possessori di una Nintendo Switch, probabilmente vi sarà capitato almeno una volta di trovarvi in viaggio e di sentire la mancanza della docking station per collegare la vostra console al televisore o a un monitor più grande, così da godere di un’esperienza di gioco su uno schermo più ampio. Questa docking station universale, dunque, avrete la possibilità di collegare la vostra Nintendo Switch a qualsiasi schermo più grande tramite un semplice cavo HDMI (da acquistare separatamente), garantendovi un’incredibile qualità di risoluzione d’immagine in 4K. Ma le sorprese non finiscono qui: la porta USB integrata vi consentirà di collegare facilmente chiavette USB o hard disk esterni, dando accesso immediato ai giochi che avete installato. Inoltre, grazie alla porta PD, potrete ricaricare la vostra console utilizzando il cavo del vostro smartphone, eliminando la necessità di trasportare cavi aggiuntivi. Questa docking station non è compatibile solo con Nintendo Switch, bensì con qualsiasi dispositivo dotato di porta Type-C, quindi potrete utilizzarla con altri dispositivi come Steam Deck, notebook e smartphone, rendendola incredibilmente versatile e utile in molte situazioni diverse.

Dock di ricarica Joy-Con

Chiudiamo la lista con un altro prodotto che vi tornerà incredibilmente utile nella vita di tutti i giorni, ovvero una dock di ricarica per Joy-Con, su cui potrete posizionare due paia di controller contemporaneamente. La luce al LED colorata vi farà sapere quando i Joy-Con sono completamente carichi, mentre il design semplice vi farà occupare pochissimo spazio sulla scrivania. Il cavo USB-C vi permetterà di collegare la dock facilmente al PC o a una presa di corrente, mentre le tecnologie di sicurezza elimineranno ogni sfortunata incombenza di surriscaldamento, corti circuiti e sovravvoltaggio. Insomma, grazie a questa dock non dovrete più necessariamente collegare i Joy-Con alla console per ricaricarli, e soprattutto vi tornerà utile nel caso in cui giochiate con amici o familiari, così da trovare tutti i controller pronti in men che non si dica anziché fare più passaggi.

