Tencent acquista Splash Damage, sviluppatori di Gears Tactics

Da diverse settimane stava rimbalzando l’idea sul web dell’acquisizione di Splash Damage da parte di Tencent. La società per azioni d’investimento cinese fondata nel 1998 ha avuto il via libera per procedere all’acquisizione di Leyou Technologies, la società che controlla team di sviluppo come Digital Extremes e, appunto Splash Damage. L’operazione, che già se ne parlava questa estate, è costata all’incirca 1,5 miliardi di dollari, riuscendo a battere la concorrenza di Sony.

Leyou Technologies controlla studi come Digital Extremes, famosi per il free-to-play Warframe, mentre Spash Damage si è fatta riconoscere per quella piccola perla di Gears Tactics. Dalla giornata odierna quindi Tencent è ufficialmente proprietaria di questa società, una notizia che sicuramente cambierà le carte in tavola. Qui di seguito potete trovare le dichiarazioni della società.

We're joining the Tencent family. But what does that mean for us?

It means we're going to get even better:https://t.co/Z36HQ6N0DL pic.twitter.com/itlKCA331r

— Splash Damage (@splashdamage) December 23, 2020