Tencent: apparso il brevetto della propria console/PC portatile

Nel corso degli ultimi anni la compagnia cinese Tencent si è espansa sempre più all’interno dell’industria videoludica. Una delle più grandi operazioni portata avanti dal colosso asiatico è stata la messa in commercio di Nintendo Switch sul suolo cinese. Ora che la Cina si è aperta molto di più al mondo del gaming, la compagnia sembra voglia spingersi anche nella creazione dei propri hardware dedicati al gaming.

Con una serie di Tweet pubblicati dal noto analista Daniel Ahmad, scopriamo alcuni brevetti legati proprio a Tencent. In uno di questi viene messo in bella mostra quello che sarebbe il controller per PC prodotto dalla compagnia cinese. Dalle immagini possiamo vedere come il pad mischi molti elementi già presenti nei controller Sony e Xbox, il tutto in un unico design che non si discosta molto da quelli che sono ormai gli standard moderni.

Ancora più interessante il secondo brevetto fatto emergere da Amhad. In questo caso si parla addirittura di una console portatile targata Tencent che condivide la filosofia, ma anche parti del design, di Nintendo Switch. Il brevetto in questione risalirebbe all’ottobre 2020 e mette in evidenza una macchina che farebbe da PC portatile. Aguzzando la vista sull’immagine, è possibile scrutare la presenza di un tasto relativo a Windows 10, il quale renderebbe intuitivo l’utilizzo della console per far girare titoli PC Windows.

Al momento Tencent non ha ancora svelato nulla di ufficiale ne sul proprio controller PC, e nemmeno sulla console portatile. Essendo brevetti non sappiamo effettivamente che fine faranno questi progetti, ma se le intenzioni del colosso cinese sono quelle di spingere ancora più forte nell’industria videoludica non ci stupiremo se in futuro vedessimo più annunci di questo tipo da parte della società.