Tencent sta assumendo sviluppatori per Nintendo Switch

Chiunque bazzica da diverso tempo nel mondo videoludico avrà sicuramente già sentito parlare di Tencent, un vero e proprio colosso cinese che fornisce, oltre a prodotti per l’intrattenimento, anche una lunga serie di servizi di comunicazione.

Allo stato attuale Tencent possiede azioni di un gran numero di publisher, quali Epic Games, Ubisoft, Activision-Blizzard e Riot, gli autori di League of Legends. Proprio vista la grande influenza della società cinese su tale settore è quindi ancor più importante il fatto che, secondo un annuncio lavorativo, Tencent sia attualmente alla ricerca di sviluppatori per Nintendo Switch.

Tencent is hiring a game dev to specialise in porting titles to Nintendo Switch.

Tencent previously ported and launched Arena of Valor on Switch. More titles could be on the way.

Nintendo is currently working with Tencent to officially launch the Switch in China. pic.twitter.com/hiFxGZI95q

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 24, 2019