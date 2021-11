Tencent ha appena acquistato uno studio molto legato a Nintendo

Tencent è tra una delle case videoludiche più affluenti del settore. Quest’azienda cinese, infatti, ha sotto di sé compagnie come Supercell (creatrice di Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars), o anche Epic Games e il grande colosso che è diventato Riot Games in questi ultimi anni. Insomma, senza ombra di dubbio questa società ha molto da offrire, e per tutti i giusti motivi. Ebbene, pare che stia estendendo i suoi orizzonti ancora di più, stavolta andando ad avvicinarsi a Nintendo.

È da poco giunta notizia che Tencent ha acquistato un nuovo studio: parliamo di Soleil, l’azienda che ha sviluppato titoli di punta piuttosto gettonati su Nintendo Switch, tra cui Ninjala e Travis Strikes Again: No More Heroes (in quest’ultimo hanno contribuito assieme all’azienda Grasshopper Manufacture). Sicuramente non si tratta di titoli di piccola taglia, visto appunto il successo che hanno riscosso sulla piattaforma.

Il motivo dietro a quest’azione pare essere semplicemente economico, fatto quindi soltanto per poter aggiungere un ulteriore sostegno alle spese di Tencent. Pare, inoltre, che sia un’occasione più unica che rara che l’azienda cinese arrivi a prendere azioni simili: è difficile, infatti, che la società arrivi ad acquistare studi interi, dato che di solito si limita a investimenti di importanza decisamente minore. In questo caso, Tencent ha acquistato ben il 90% delle azioni di Soleil, una cifra esorbitante.

Il costo per acquistare l’azienda è stato decisamente salato, ma forse neanche troppo, considerando lo spessore di una società come Tencent. Quest’ultima, infatti, ha sborsato la bellezza di 5 miliardi di yen, i quali equivalgono a circa 44 milioni di dollari. Tutto ciò, inoltre, potrebbe anche significare che potrebbe esserci qualche novità, seppur minima, nei titoli sotto il nome di Soleil, quindi non possiamo far altro che rimanere in attesa di eventuali novità.