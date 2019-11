Tencent vorrebbe sviluppare dei giochi con i personaggi Nintendo

In un intervista al Wall Street Journal gli azionisti di Tencent hanno rivelato l'intenzione del colosso cinese di stringere una partnership con Nintendo.

Tencent è l’azienda leader che domina il mercato mobile e PC, e che recentemente ha acquisito quote di importanti produttori di videogiochi tra cui Epic Games, autori del successo Fortnite e Activision Blizzard, editore della serie di FPC Call of Duty. Ma la società cinese non ha ancora una presenza significativa nell’ambito console. In una recente intervista al Wall Street Journal, Tencent ha manifestato l’intenzione del colosso videoludico cinese di stringere una partnership con Nintendo, finalizzata allo sviluppo di giochi con protagonisti i personaggi più iconici dell’azienda di Kyoto.

Dopo aver delineato la strategia di Tencent per il lancio di Nintendo Switch in Cina, uno dei funzionari del gigante asiatico ha spiegato ai giornalisti come “è nostra intenzione espanderci fuori dal contesto della Cina e un obiettivo che perseguiamo è quello di coinvolgere anche gli utenti di console negli Stati Uniti e in Europa. Speriamo di creare dei videogiochi in Occidente con i personaggi iconici di Nintendo e di imparare dai loro designer l’essenza stessa dello sviluppo dei giochi su console“.

Inoltre, alcuni funzionari di Tencent, hanno affermato di voler approdare nell’industria videoludica occidentale senza adottare un modello economico troppo aggressivo, basandosi molto meno sulla meccanica delle microtransazioni, spiegando infine che “I giochi Nintendo non sono sviluppati per far pagare un sacco di soldi alle persone”.

Vi ricordiamo che il colosso cinese ha già dichiarato di voler approdare sul mercato console in futuro. Nello specifico il loro prossimo gioco League of Legends Wild Rift, lo spin-off del famoso MOBA di Riot Games, arriverà nel 2020 su sistemi iOS e Android e su console non ancora meglio specificate. Quale personaggio Nintendo vi piacerebbe vedere sviluppato da Tencent? Diteci la vostra.