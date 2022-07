Il franchise cinematografico di Terminator è facilmente trasferibile nei videogiochi. Il personaggio è, infatti, abbastanza iconico da aver fatto apparizioni in altri titoli come Fortnite e Mortal Kombat. Nella lista troviamo anche Terminator: Resistance di Teyon, che era uno sparatutto in prima persona pubblicato da Reef Entertainment. Un altro studio, Nacon, sta creando un gioco per questo franchise di fantascienza. La conferma arriva durante una live streaming degli sviluppatori.

L’evento Connect di Nacon ha rivelato una serie di giochi in sviluppo dallo studio, tra cui RoboCop: Rogue City, uno sparatutto in prima persona sviluppato anche da Teyon basato sul franchise di Robocop. L’evento ha anche rivelato che lo studio sta lavorando a un gioco ambientato nell’universo di Terminator, che conterrà una storia originale basata sugli eventi della saga cinematografica.

Il teaser trailer ha un tono desolato e apocalittico, con Nacon che conferma che il gioco sarà ambientato all’indomani del Giorno del Giudizio e si svolgerà anche prima della formazione della resistenza da parte di John Connor. Il gioco conterrà anche un mondo aperto con elementi survival, per la prima volta nella storia dei porting videoludici della serie. Il giocatore si troverà nei panni di un gruppo di sopravvissuti all’apocalisse che cercano di sopravvivere in qualche modo.

Nonostante il trailer non contenga alcun gameplay, il video include anche la musica iconica della serie, inclusa la famosa sigla, che può essere ascoltata verso la fine. Il Terminator Survival Project di Nacon è in fase di sviluppo per PC e console, anche se al momento non è stata rivelata alcuna finestra di lancio. Tra i vari progetti mostrati dallo studio troviamo anche il Signore degli Anelli: Gollum in programma per il 1 settembre 2022. Durante l’evento abbiamo ammirato anche alcuni altri progetti originali come Steelrising, un gioco di ruolo d’azione che è un soulslike cibernetico in esclusiva per Xbox Series X|S in uscita a settembre.