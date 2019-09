Terminator Resistance: annunciata la data di uscita, ecco il trailer

Terminator Resistance ha finalmente una data di uscita; ecco il trailer e tutte le informazioni condivise dagli sviluppatori.

Reef Entertainment ha annunciato che Terminator Resistance sarà disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 novembre 2019. Si tratta di uno sparatutto in prima persona single player.

Terminator Resistance introduce un nuovo eroe, Jacob Rivers, un soldato della Resistenza della Divisione Pacifica. Per quanto Jacob sia una persona qualunque, presto scoprirà di essere stato scelto da SKYNET per essere terminato. SKYNET è certamente destinata a perdere la guerra, infine, ma a quale costo? Jacob sopravvivrà?

Qui sopra potete vedere il trailer, composto sia da scene narrative che fasi di gameplay puro. La trama avrà luogo in una Los Angeles post-apocalittica, trenta anni dopo il Giorno del Giudizio. La storia è ambientata durante lo scenario di “Future War”.

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco? Siete interessati oppure avete dei dubbi sulla resa finale?