Terminator Resistance, un video di 27 minuti mostra il gameplay

Terminator Resistance mostra il gameplay in un video di 27 minuti ambientato in una Los Angeles postapocalittica. Il gioco è in uscita il 15 novembre 2019.

Due settimane dopo l’arrivo nelle sale italiane di Terminator Dark Fate, per il 15 novembre è prevista la pubblicazione di Terminator Resistance. Se il lungometraggio sarà un seguito diretto di T2 (sperando sia all’altezza), il gioco in arrivo su console e PC promette invece di raccontare eventi precedenti al primo film del 1984. Si verrà così catapultati nella Los Angeles del 2028 nei panni di un soldato della resistenza agli ordini di John Connor per combattere le macchine di Skynet. Sembra inoltre che tra il film in uscita e il nuovo gioco non ci sia alcuna connessione.

A qualche settimana dall’uscita potete farvi un’idea di com’è il nuovo gioco basato sulla serie cinematografica. Durante l’evento inglese dedicato ai videogiochi EGX 2019 gli sviluppatori hanno mostrato 27 minuti di gameplay che rivelano varie fasi di gioco di questo FPS che offre anche un vago approccio stealth e permette di equipaggiare un massimo di tre armi. Il video, inoltre, conferma alcune delle caratteristiche che erano state annunciate dagli sviluppatori: viene confermata la distinzione tra quest secondarie e principali ed è inoltre presente un sistema di evoluzione del personaggio basato punti esperienza e sui livelli in base ai quali sarà poi possibile sbloccare nuove abilità sotto la sezione “Skills”.

Sono in tutto tre le possibili categorie principali (con relative sottocategorie) nelle quali è possibile specializzare il proprio personaggio: Combat, Science e Survival. Terminator Resistance promette inoltre un sistema di crafting, combattimenti contro nemici originali e iconici della serie (a partire dal T-800), un sistema di rank e uno di scelte multiple che possono portare a finali differenti.

Il gioco è pubblicato da Reef Entertainment e sviluppato dallo studio Teyon, responsabile di un altro gioco su licenza ovvero Rambo: The Video Game che era entrato nella nostra classifica dei peggior giochi del 2014. Terminator Resistance prevede solo la modalità in giocatore singolo e uscirà il 15 novembre prossimo su PlayStation 4, Xbox One e Steam. Negli Stati Uniti arriverà il 3 dicembre.