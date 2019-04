TES VI: non sarà all’E3, ma nel gioco ci sarà un’ospite speciale

TES VI purtroppo non sarà presente all'E3 2019, ma quando sarà disponibile, potremo trovare nel gioco un'ospite speciale amata da molti!

Allo scorso E3 abbiamo potuto assistere a uno degli annunci più attesi dalla community videoludica: The Elder Scrolls VI è in sviluppo (insieme a Starfield, titolo sci-fi). Purtroppo abbiamo potuto assistere solamente a dei brevissimi teaser che non hanno nulla da dire. Se speravate di avere presto nuove notizie, dovrete mettervi il cuore in pace. Todd Howard ha affermato, durante il PAX East, che TES VI e Starfield non saranno mostrati a questo E3.

Howard ha affermato: “Prima che qualcuno lo chieda, siate pazienti. Ci vorrà molto tempo. Non è qualcosa di cui parleremo a questo E3, quest’anno.” Sappiamo già che Starfield sarà il primo a uscire, tra i due, ed essendo programmato per le console di prossima generazione, pare proprio che TES VI richiederà molto tempo.

Pete Hines ha poi commentato il fatto che l’annuncio sia arrivato così presto, affermando che forse sarebbe stato meglio aspettare e fare un reveal a sorpresa pochi mesi prima della release, ma Fallout 76 ha insegnato a Bethesda che non è sempre la soluzione migliore e che è meglio dare al pubblico il tempo di capire esattamente qual è l’esatta natura del gioco.

Purtroppo, ci vorrà ancora molto prima di poterci immergere nel mondo di TES VI (nel frattempo possiamo dedicarci a TES Blades). Pare però che qualcuno possa comunque gioire per l’evento: la petizione che richiedeva di inserire Shirley Curry in TES VI è andata a buon fine. Shirley Curry è una donna di più di ottant’anni che gestisce un canale YouTube nel quale fa video gameplay.

La donna è molto appassionata di The Elder Scrolls e i fan hanno spinto perché fosse inserita. Quando il gioco sarà reso disponibile, potremo probabilmente trovarla come NPC. Diteci, seguite Curry e il suo canale YouTube? Oppure preferite altri tipi di contenuti?