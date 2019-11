Tesla Cybertruck: il pick-up ed Elon Musk sono stati insieriti in Goldeneye 007

Da quando è stato presentato il nuovo pick-up Tesla Cybertruck, il web si è velocemente riempito di pareri discordanti ma soprattutto di meme e fotomontaggi dalle tematiche più disparate. Solo qualche giorno fa vi avevamo notificato lo scambio di battute tra Elon Musk e il profilo twitter ufficiale di Halo, nel quale Musk aveva confermato di essersi ispirato al Warthog della saga di FPS creata da Bungie. Ora un utente ha riproposto il Tesla Cybertruck all’interno di Goldeneye 007 per Nintendo 64.

L’ideatore di questa trovata è lo YouTuber Graslu00, che ha pubblicato un video intento a mostrare un lato del classico FPS Goldeneye 007 che non abbiamo mai visto prima. Grazie a una mod, sia il veicolo Tesla Cybertruck che il CEO dell’azienda Elon Musk sono stati inseriti all0interno del gioco.

Da come si può vedere nel video Graslu00 ha inserito il Cybertruck all’interno del livello “Streets” del gioco originale. Di fianco al veicolo è possibile trovare anche il modello di Elon Musk che appare e dialoga con l’agente James Bond dando vita ad un siparietto davvero speciale.

Questo è solo l’ultimo esempio di quanto la presentazione del nuovo veicolo targato Tesla, che dimostra come la compagnia di Elon Musk sia molto consapevole di come far diventare virali in breve tempo i propri prodotti. Cosa pensate di questa mod per l’immortale sparatutto in prima persona datato 1997? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.