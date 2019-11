Tesla Cybertruck: il veicolo è ispirato al Warthog di Halo, lo afferma Elon Musk

Dopo alcuni giorni dalla presentazione del nuovo Tesla Cybertruck, il veicolo è diventato presto protagonista di innumerevoli fotomontaggi fatti dagli utenti, prendendone in giro in modo ironico le forme spigolose. I più appassionati del mondo videoludico, hanno fatto subito notare quanto il nuovo pick-up Tesla assomigli a un iconico veicolo virtuale, il Warthog di Halo.

Lo stesso Elon Musk ha preso parte a una discussione su Twitter con lo YouTuber svedese PewDiePie e l’account ufficiale di Halo sostenendo che il Cybertruck è stato “ispirato da giochi come Halo”. In modo molto simpatico gli i profili di Microsoft e di Halo hanno colto al volo l’opportunità, chiedendo a Musk di aggiungere un “Cannone Gauss” opzionale al veicolo, per rendere definitiva la somiglianza tra i due veicoli.

Cybertruck is inspired by games like Halo. Warthog irl!! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

I paragoni videoludici non si ferma ad Halo. Il Tesla Cybertruck è stato il protagonista anche di alcuni fotomontaggi fan-made affiancandolo ad alcuni dei giochi per Nintendo 64, al brand di Pokémon e anche con l’estetica dell’attesissimo Cyberpunk 2077. C’è anche chi ironizza sulle forme spigolose del Cybertruck che sembrano rifarsi alle forme della Lara Croft dei primissimi capitoli di Tomb Raider.

Elon Musk è noto per essere un grande appassionato del mondo videoludico e della cultura dei meme, quindi si è trovato a suo agio alle reazioni del web alla presentazione del Cybertruck. Ad ogni modo, il pick-up Tesla ha fatto parlare moltissimo di sé e probabilmente ha attirato anche molti videogiocatori a preordinare il veicolo, che al momento ha raggiunto i 200.000 pre-ordini. Cosa pensate di queste somiglianze videoludiche con il mondo videoludico? Diteci la vostra.