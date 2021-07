Test Drive Unlimited Solar Crown: il nuovo trailer svela ambientazione e data d’uscita

Negli anni ’90 la saga automobilistica di Test Drive è stata capace di regalare agli appassionati una sequela di grandi giochi ancora oggi apprezzati e ricordati con grande affetto. Per questo in breve tempo si è creato un sincero interesse verso il nuovo Test Drive Unlimited Solar Crown, il nuovo capitolo che ha l’arduo compito di far resuscitare la saga. Dopo alcuni mesi di assenza, proprio ieri durante l’evento Nacon Connect 2021 il titolo si è nuovamente mostrato, svelandoci alcune gradite novità.

Lo show digitale di Nacon ci ha mostrato quello che possiamo definire come un primo corposo trailer di Test Drive Unlimited Solar Crown. Il titolo non si era ancora mostrato, e anche se il nuovo filmato non propone alcuno scorcio al gameplay sono state ufficializzate alcune informazioni che mancavano all’appello. In primis è stata resa nota l’ambientazione scelta, con i giocatori che potranno guidare velocissime auto di lusso all’interno della città di Hong Kong.

La città asiatica non è stata l’unica informazione che abbiamo ricevuto sul gioco. Alla fine del trailer, infatti, Nacon e KT Racing hanno finalmente svelato anche due importantissimi dettagli attesi per tutti i fan di vecchia data di questa serie di giochi di corse, ovvero la data di lancio. Test Drive Unlimited Solar Crown uscirà il 22 settembre 2022, una data di lancio particolarmente avanti nel tempo, ma che ci permetterà sicuramente di rivedere il gioco nei prossimi mesi in maniera più oculata e con delle fasi di gameplay.

In conclusione, sono state menzionate anche le piattaforme su cui uscita il titolo. Test Drive Unlimited Solar Crown arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.