Tetris 99: il Grand Prix 11 ci permette di vincere un buono da 10 euro

Partiamo subito con il dire che Tetris 99 è a dir poco geniale. Il titolo è una versione multiplayer del famoso gioco uscito nel lontano 1984 che però riprende le meccaniche di un Battle Royale. Dovremo competere in una partita di Tetris contro 98 sfidanti, attraverso la distruzione dei blocchi li distribuiremo ai nostri avversari creando non pochi problemi. L’obiettivo? Ovviamente rimanere l’ultimo giocatore in gioco. Nelle scorse ore Nintendo attraverso un comunicato ufficiale ha inoltre annunciato il primo evento del 2020 dedicato al gioco: il Grand Prix 11.

La competizione inizierà domani 30 gennaio alle ore 8.00 e si concluderà il 4 febbraio sempre alla stessa ora. Tutti i giocatori che parteciperanno si troveranno a competere online contro giocatori di tutto il mondo per raccogliere il maggior numero di punti possibile durante l’evento. Ai primi 999 classificati verranno forniti 999 punti oro (che equivalgono a 9,99€) da accumulare e spendere nel Nintendo eShop. Qui di seguito vi riportiamo il tweet ufficiale.

Il #TETRIS99 Grand Prix 11 si terrà dalle 08:00 del 31/01 alle 07:59 del 04/02! Partecipa e avrai la possibilità di vincere 999 punti d'oro, per un valore di 9,99 € nell'#eShop!@tetris_official Ulteriori informazioni: https://t.co/E13QLDHWN7 pic.twitter.com/DShNcITElD — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 28, 2020

Ricordiamo che per partecipare all’evento di Tetris 99 dovrete avere un abbonamento attivo per Nintendo Switch Online. Per chi non lo sapesse i costi sono i seguenti: per un mese di abbonamento 3,99€, per 3 mesi di abbonamento 7.99€, per l’annuale 19,99€. Inoltre potete anche creare un account famiglia al costo di 34,99€ all’anno che permette di essere diviso con otto diversi utenti. Questo non è il primo evento dedicato al gioco, infatti dalla sua data di uscita ne sono stati organizzati vari, più o meno su base mensile. Ad esempio a novembre dell’anno scorso ha accolto addirittura un evento dedicato a Pokémon Spada e Scudo per celebrare la data di uscita.

Parteciperete al torneo? Come vi sempre Tetris 99? Fatecelo sapere nei commenti. Auguriamo a tutti di poter vincere e come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per ulteriori novità riguardanti il titolo.