Tetris 99: in arrivo un evento dedicato a Pokémon Spada e Scudo

Come ben saprete mancano oramai meno di due settimane al lancio degli attesissimi Pokémon Spada e Scudo e, per celebrare la prossima uscita degli ultimi episodi del celebre franchise, si moltiplicano sempre di più iniziative ed eventi dedicati ai simpatici Pokémon. Ad aggiungersi a questa celebrazione è inoltre anche Tetris 99, che a breve accogliere al proprio interno un evento speciale dedicato proprio a Pokémon Spada e Scudo. L'evento in questione sarà a tempo limitato e si terrà su Tetris 99 a partire dal prossimo 8 novembre fino al 12 novembre. Potete trovare tutti i dettagli a riguardo comodamente nel video qui sotto. Questo evento porterà su Tetris 99 non solo un fondale ed una colonna sonora completamente nuova ma anche nuovi effetti. I giocatori durante tale evento, infatti, verranno rappresentati come dei pokémon e, una volta sconfitti, verranno catturati all'interno di una poké-ball. Coloro che riusciranno ad ottenere determinati obiettivi durante i pochi giorni dell'evento potranno inoltre guadagnarsi il fondale in questione ed utilizzarlo anche in seguito alla conclusione dello stesso. Che ne pensate di questa notizia e di Tetris 99? Avete già avuto l'opportunità di provare l'ultima incarnazione del celebre gioco o è stato invece proprio questo evento dedicato a Pokémon Spada e Scudo a convincervi ad immergervi all'interno del titolo? Avete già prenotato uno degli ultimi episodi del celebre franchise? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto.