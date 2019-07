Tetris Effect: la versione PC è esclusiva Epic Games Store, ma serve Steam per giocare

Tetris Effect arriva su PC come esclusiva Epic Game Store ma per eseguire parte delle sue funzioni è necessario per forza usare il clienti Steam!

Da mesi si discute delle esclusive Epic Games Store. Molti sviluppatori sono favorevoli, visto che Epic Games Store concede una percentuale maggiore dei ricavi (che possono essere quindi investiti in nuove opere); molti giocatori, invece, criticano l’opera dei creatori di Fortnite, visto che lo store manca di molte funzioni che Steam, primo e diretto concorrente, offre. Una delle mancanze è una tecnologia dedicata al supporto dei visori per la realtà virtuale: l’assenza di quest’ultimo è tornata alla ribalta con il curioso caso di Tetris Effect. Tetris Effect è finalmente sbarcato anche su PC: precisamente, come esclusiva Epic Games Store. Il titolo dispone anche di una modalità VR: se si desidera giocare con HTC Vive a questo “nuovo classico”, è però necessario avviare il client SteamVR. Una situazione abbastanza paradossale, a detta di molti utenti. L’informazione arriva, inoltre, direttamente dalla FAQ ufficiale del gioco su Epic Games Store, dove viene spiegata con precisione la questione. Leggi anche: Leggi anche: Death Stranding plagiato dalla pubblicità di un profumo brasiliano? È notevole anche il fatto che gli sviluppatori di Tetris Effect non abbiano usato OpenVR, ovvero l’alternativa open source di SteamVR: è sempre sviluppata da Valve, ma non richiede il lancio del client per far funzionare i giochi. Si tratta di un’esigenza tecnica, forse causata dal fatto che l’accordo di esclusività è arrivato nelle fasi finali dello sviluppo della versione PC che si stava preparando quindi per lo sbarco su Steam. Nondimeno, su ResetEra, viene fatto notare che quel tanto criticato 30% preteso da Steam viene comunque reinvestito per la creazione di tecnologie aperte e a completo servizio degli sviluppatori che possono persino usarle per giochi venduti esclusivamente su altri store. Voi cosa ne pensate? Comprerete Tetris Effect anche se è stato rilasciato solo su Epic Games Store? Se preferite la versione console, potete acquistarla a questo indirizzo.