La notte dei TGA 2022 è stata sicuramente ricca di sorprese per gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo. Andando, però, un secondo oltre i grandi annunci che hanno accompagnato l’intera serata, moltissimi sono rimasti esterrefatti davanti a una svolta finale del tutto inaspettata: un intruso sconosciuto, durante la consegna del titolo più ambito di tutti, è salito sul palco insieme a Hidetaka Miyazaki e al team di Elden Ring ,prendendo il microfono per qualche secondo e dedicando il premio a Bill Clinton, davanti a una folla in totale confusione.

Avete capito bene, qualcuno è riuscito a salire sul palcoscenico di uno dei più importanti eventi videoludici del pianeta, senza destare nessun sospetto, e indisturbato è stato al fianco di Miyazaki e degli altri professionisti per qualche minuto, riuscendo anche a prendere parola nel modo più genuino possibile. La dedica, apparentemente casuale, rilasciata dal giovane sconosciuto è stata la seguente: “dedico il premio al mio rabbino ortodosso riformato Bill Clinton”.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022

Una volta compresa la situazione, la regia dei TGA 2022 si è immediatamente allontanata dal palco con un’inquadratura più panoramica, seguita dall’immediato intervento della sicurezza sul posto, senza mostrare le metodologie di arresto e il probabile tentativo di fuga dell’individuo non identificato.

Tornando a parlare di quanto successo con questo scoppiettante e inatteso finale, a seguito della chiusura dei TGA 2022 il suo presentatore, Geoff Knighley, ci ha tenuto a far chiarezza sull’accaduto attraverso un post Twitter in cui ha confermato l’arresto del giovane: “l’individuo che ha interrotto il momento del Game of the Year è stato arrestato”.

Per adesso non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sull’accaduto. Non sappiamo chi fosse questo ragazzo, non sappiamo il perché del gesto e soprattutto come abbia fatto a essere proprio lì in quel momento, eludendo ogni forma di sicurezza possibile per gli ospiti. Non ci resta che attendere nuove notizie.