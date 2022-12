I The Game Awards di quest’anno, che si sono tenuti stanotte, non hanno mancato di sorprenderci. Non parliamo soltanto di tutti gli annunci inaspettati ai quali abbiamo potuto assistere, bensì anche a eventi che di certo non erano in programma, come l’infiltrazione sul palco da parte di un ragazzino nel bel mezzo della premiazione del GOTY. E parlando di cose che non erano in programma, in questa categoria rientra sicuramente gli avvenimenti che vedono come protagoniste le community di Sonic Frontiers e Genshin Impact.

La vicenda ha preso luogo per via del premio Players’ Voice, un premio dove soltanto i giocatori possono dare il proprio voto, rendendolo quindi un riconoscimento che può essere deciso soltanto dalla community. Ogni anno racchiude 5 giochi tra i quali votare, e in questa edizione i titoli presenti erano Elden Ring, God of War Ragnarök, Genshin Impact, Sonic Frontiers e Stray. Il vincitore è stato proprio Genshin Impact, e a quanto pare a qualcuno questa cosa non è proprio andata giù.

Una volta saputi i risultati è iniziata una vera e propria guerra tra la community di Genshin Impact e quella di Sonic Frontiers, che è rapidamente sfociata nel ridicolo in un’enorme tossicità sfociata su Twitter e sulle pagine Reddit dei giochi. Insulti, razzismo e spam non mancano nei confronti del titolo targato miHoYo, assieme ad accuse pesanti come il fatto che la community del gioco sia fatta interamente da pedofili. È anche stato necessario l’intervento di Geoff Keighley per rimuovere i voti fatti da bot, e ciò si è tradotto in un enorme calo di voti per il gioco del riccio blu, ma questa cosa ha soltanto fatto inalberare ancora di più la community, accusando i “nemici” di aver fatto lo stesso.

Fortunatamente si tratta soltanto di una minoranza di giocatori delle due community, anche se c’è da dire che è una minoranza molto rumorosa. Il resto dei fan sta cercando di calmare le acque in entrambi i fronti per riportare la razionalità che a quanto pare nelle ultime ore è venuta a mancare. Non ci resta altro che sperare che questa situazione venga risolta il prima possibile.