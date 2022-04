Se avete acquistato l’A500 Mini, l’edizione in miniatura dell’Amiga 500, è molto probabile che stiate cercando in tutti modi di inserire e aggiunger nuovi giochi. Ora, grazie a dei video tutorial di un collettivo conosciuto come Mutlab, è possibile farlo. Il gruppo ha infatti pubblicato su YouTube un’utilissima video guida, con tutte le spiegazioni dettagliate per aggiungere nuovi software alla riedizione dello storico portatile.

Esistono due modi per poter avviare i giochi sull’A500 Mini. Entrambi sono abbastanza semplici e si basano su alcuni hack davvero alla portata di tutti. Per la riuscita, però, è necessario seguire con attenzione entrambi i tutorial. Per l’esecuzione di questi hack vi serviranno esattamente una tastiera USB da utilizzare sulla riedizione della console, un PC e una chiavetta USB. Vi serviranno anche dei materiali da poter scaricare, con i quali lanciare il tutto sulla macchina, che potete recuperare sul gruppo Telegram. Per praticità, vi lasciamo tutte le spiegazioni del caso con tanto di video YouTube su come gestire il tutto.

GUI Hack per A500 Mini

Reset Hack + ADF Boot Kit

STEP 1 : Creare il salvato ad-hoc

Caricare il file Elfmania_v1.2b_0114.lha con i seguenti settaggi : MEMORIA: 0.5 Chip, 0 MB Fast. La console dovrebbe dare un errore e il trucco è proprio questo: normalmente riporterebbe alla schermata, ma se poco prima, quando fa un FLASH, si preme HOME, la console manda in freeze il gioco. Premendo ancora HOME, riporta alla schermata del kickstart. Ancora tasto HOME, freccia in basso e salva.

STEP 2: Copiare gli ADF sulla chiavetta

Per copiarli, assicurarsi che il path sia il seguente “\THEA500\whdboot\ADF”. In questo modo si ha la certezza che la whdboot sia raggiungibile su chiavetta.

STEP 3 : Modifica salvataggio

Sulla chiavetta USB, l’emulatore ha creato la cartella “.a500states” e dentro una cartella che identifica con molta probabilità crc del gioco (02b9ad70), con una serie di file relativi allo slot di salvataggio, 0 per il primo, 3 per l’ultimo:

– meta.msg

– slot-X.mda – checksum

– slot-X.msz – zip del dump della memoria (dentro c’è il file “Slot-X”)

– slot-X.png – immagine della schermata al freeze

– slot-X.uae – file di configurazione –> slot-X.uae : modificando il seguente blocco all’interno del file, si possono definire dei file ADF su chiavetta: —-

amiberry.floppy_path=/mnt/THEA500/whdboot/ADF/

[…]

floppy_volume=100

floppy0=/mnt/THEA500/whdboot/ADF/XXXX.adf

floppy1=/mnt/THEA500/whdboot/ADF/XXXX.adf

floppy2=

floppy3=

nr_floppies=2

floppy_speed=800

—-

A questo punto il gioco è fatto. Come è possibile vedere dal tutorial, infatti, i giochi ora potranno partire senza nessun tipo di problemi sull’A500 Mini! Sfrutterete questi due particolari hack oppure no? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa guida.