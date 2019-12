The Avatar Project: il gioco di Ubisoft è ancora in sviluppo

L’attesissimo sequel di Avatar diretto da James Cameron ha raggiunto un traguardo produttivo molto importante. Tramite un post sull’account ufficiale di Twitter è stato reso noto che lo scorso 29 novembre si sono concluse le riprese del film. Per festeggiare, i produttori hanno condiviso un’immagine dedicata al dietro le quinte che mette in mostra la Sea Dragon, una nave madre enorme; in più hanno fatto sapere ai videogiocatori che The Avatar Project è ancora vivo e vegeto.

L’account Twitter ha confermato che il nuovo gioco open-world di Ubisoft ambientato nell’universo della saga cinematografica è ancora in fase di sviluppo presso il team di Massive Entertainment, autori di The Division. Dopo averlo annunciato durante il 2017, Ubisoft non ha più proferito parola riguardo a questo progetto per molto tempo.

Ubisoft e Cameron avevano già lavorato insieme al videogioco di Avatar basato sull’omonimo film del 2009. Il gioco non riuscì ad impressionare in positivo né la critica e né i videogiocatori, ma nonostante questo era riuscito ad ottenere un discreto successo commerciale con quasi 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il nuovo The Avatar project non è stata riferita ancora nessuna parola riguardo alla data d’uscita, ma nel frattempo è previsto un gioco mobile chiamato Avatar: Pandora Rising per il rilascio nel 2020. Siete curiosi di sapere di più su The Avatar Project? Cosa vi aspettate da questo Open World di Ubisoft?