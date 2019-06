The C64: aperti i preordini in Italia, ecco dove trovarlo

The C64 è finalmente preordinabile anche in Italia: ecco dove potete trovarlo e a che prezzo è disponibile il "nuovo" Commodore 64.

Come già annunciato nella giornata di ieri, il The C64 sarà disponibile a partire dal 5 dicembre 2019 al prezzo di 119.99 euro. Si tratta della versione “maxi” del The C64 Mini precedentemente distribuito da Koch Media ed è dotato di una tastiera funzionante, un nuovo joystick con micro switch e moltissimi giochi amati dagli appassionati storici del Commodore 64.

Ora, finalmente, è possibile preordinare il The C64 anche in Italia: potete trovare questo device su Amazon, a questo indirizzo. Come sempre, si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi nel caso nel quale venga messo in sconto, al momento della spedizione si applicherà il prezzo più basso mai apparso su Amazon, senza che voi dobbiate fare alcunché.

Di seguito vi riportiamo i 64 giochi disponibili all’interno del The C64: Alleykat, Anarchy, Attack of the Mutant Camels, Avenger, Battle Valley, Bear Bovver, Boulder Dash, Bounder, California Games, Chips Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Deflektor, Destroyer, Everyone’s a Wally, Firelord, Galencia, Gateway to Apshai, Gribbly’s Day Out, Gridrunner (VIC 20), Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hover Bovver, Impossible Mission, Impossible Mission II, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Mission AD, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nodes of Yesod,Paradroid, Pitstop II, Planet of Death, Psychedelia (VIC 20), Ranarama, Robin of the Wood, Silicon Warrior, Skate Crazy, Speedball 2, Spindizzy, Steel, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games II (include eventi da Summer Games), Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, The Arc of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Vi ricordiamo inoltre che è possibile caricare sul computer i propri giochi tramite memoria esterna USB. Diteci, vi interessa il The C64?