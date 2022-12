All’inizio dello sviluppo, Striking Distance e KRAFTON avevano deciso di rendere The Callisto Protocol parte integrante dell’universo di PUBG. Poco prima dell’uscita del gioco, però, tutte e due le realtà avevano fatto marcia indietro. Il nuovo gioco di Glen Schofield era infatti diventato troppo grande ed era oramai un’opera fine a se stessa. Nonostante ciò, Striking Distance ha deciso lo stesso di omaggiare il titolo di casa Krafton, grazie ad alcuni easter egg.

Schofield e Striking Distance hanno deciso di omaggiare PUBG in The Callisto Protocol inserendo alcuni easter egg. Il primo è stato trovato da Suzi Hunter, utente Twitter, che ha scovato l’iconico elmetto utilizzato per la promozione e la cover del Battle Royale. L’elmo si trova in una workbench del gioco di Striking Distance e pur con alcune differenze rispetto a quello originale, si può ovviamente intuire che si tratti di un riferimento al gioco di Krafton.

Striking Distance aveva già avvisato i vari giocatori che in The Callisto Protocol ci sarebbero stati dei riferimenti a PUBG. Ora il primo sembra essere stato trovato, ma chiaramente è molto probabile che in giro per il mondo di gioco dell’horror del papà di Dead Space ce ne siano altri, che aspettano solamente di essere adocchiati dagli utenti impegnati a giocarlo.

Look what I found tho. pic.twitter.com/qsZ6TwIeeQ — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) December 3, 2022

Oltre a The Callisto Protocol, Krafton sta lavorando su ulteriori giochi. Uno di questi è ispirato a una famosa serie letteraria proveniente dalla Corea del Sud, intitolata The Bird That Drinks Tears. al momento tutti i dettagli sul nuovo progetto sono ancora nascosti ed è molto probabile che ne sentiremo parlare solamente più avanti. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.