Ormai ci siamo quasi, mancano sempre meno giorni al lancio di The Callisto Protocol; la nuova IP di uno degli autori che in passato ha realizzato l’iconico Dead Space. In molti ritengono che l’opera prima di Striking Distance Studio sia il primo titolo che sancirà un grande ritorno del filone horror anche nei videogiochi, e vedendo alcune delle uscite in arrivo l’anno prossimo sembra che i fan dell’orrore avranno diverse soddisfazioni anche nel settore videoludico.

Sebbene The Callisto Protocol non sia ancora uscito (lo potete prenotare su Amazon), sembra che attorno al progetto stia nascendo una polemica che riguarda i futuri DLC del gioco e alcuni contenuti che potrebbero non essere presenti fin dal lancio del titolo. Per frenare sul nascere queste polemiche e fare subito chiarezza sull’accaduto è intervenuto Glen Schofield, l’autore che sta dietro a questo nuovo progetto horror sci-fi, andando a chiarire pubblicamente quelli che sono i piani del team per quanto riguarda il day one del gioco e il suo futuro.

In un post pubblicato su Twitter, Schofield ha dichiarato quanto segue: “Per essere chiari: non ci stiamo limitando nulla nel gioco principale per poi andare ad aggiungere contenuti nel Season Pass. Non abbiamo ancora iniziato a lavorare su questi contenuti post-lancio. Sono tutte cose nuove su cui lavoreremo nel corso nuovo anno. I fan hanno chiesto ANCORA PIÙ animazioni di morte, quindi ne faremo una priorità a partire dall’anno prossimo”.

To be clear: We’re not holding anything back from the main game for the season pass. We haven’t even started work on this content yet. It's all new stuff that we’ll be working on in the new year. Fans have asked for EVEN MORE deaths, so we’re making it a priority next year. — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) November 23, 2022

L’autore smorza subito le polemiche quindi, andando a sottolineare che il team ha messo tutto quello che voleva inserire nella versione di The Callisto Protocol che giocheremo al day one. Per quanto riguarda i contenuti post lancio, il team se ne occuperà a partire dal 2023, con l’unica preoccupazione attuale che è tutta rivolta a lanciare al meglio il proprio gioco di debutto.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.