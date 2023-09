Glen Schofield, uno dei co-creatori del famoso Dead Space, ha annunciato la sua partenza da Striking Distance Studios. Questo annuncio arriva a seguito del fallimento commerciale del primo gioco dello studio, il survival horror di fantascienza intitolato The Callisto Protocol.

La storia di Striking Distance Studios inizia nel 2019, quando Glen Schofield fondò il team sotto l’ala protettiva del publisher coreano Krafton Inc. L’obiettivo era creare un gioco basato sulla narrativa che avrebbe espanso l’universo di PUBG: Battlegrounds. Tuttavia, i piani cambiarono e i riferimenti con PUBG furono eliminati.

Purtroppo, The Callisto Protocol ha ricevuto una ricezione non entusiasmante dalla critica (anche se noi lo apprezzammo), registrando vendite inferiori alle aspettative. A gennaio di quest’anno, è emerso che Krafton si attendeva di vendere cinque milioni di copie di The Callisto Protocol, nonostante lo sviluppo del gioco fosse costato la considerevole cifra di 132 milioni di sterline, ma sfortunatamente ne sono state vendute solo due milioni.

L’esperienza di sviluppo di The Callisto Protocol si è conclusa ufficialmente a giugno di quest’anno, con il lancio del capitolo conclusivo del DLC intitolato “Final Transmission”. Poco dopo, a soli due mesi di distanza, Striking Distance Studios ha annuncinto il licenziamento di 32 dipendenti.

In questo momento, Schofield ha “deciso di intraprendere nuove opportunità”. Allo stesso tempo, sia il Chief Operating Officer che il Chief Financial Officer di Striking Distance lasceranno l’azienda.

Glen Schofield ha commentato la sua partenza definendola “agrodolce”, ma ha espresso fiducia nelle capacità dello studio, affermando che “lo studio è in ottime mani”. Il ruolo di CEO verrà assunto da Steve Papoutsis, attuale Chief Development Officer di Striking Distance Studios.