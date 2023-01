In base a quanto recentemente riportato da Gamesindustry, pare che un bel numero di ex sviluppatori di The Callisto Protocol non compaiano nei crediti della sua versione definitiva ed attualmente in commercio su console e PC.

Non si tratta di una dinamica inedita nel settore, specialmente nel momento in cui le persone in questione hanno abbandonato i progetti di appartenenza, però, almeno in questo caso specifico, nella lista troviamo anche nomi con un certo peso e persone che hanno giocato ruoli interessanti durante lo sviluppo del videogioco.

La situazione dietro allo sviluppo di The Callisto Protocol è stata abbastanza approfondita in seguito alla sua uscita, eppure una scelta del genere risulta comunque interessante, specialmente alla luce delle singole dichiarazioni riportate dal sito: “Fa decisamente male”, afferma una fonte non specificata. “È uno schifo. Ho dato un buon contributo e ci ho lavorato per [molto tempo]. Non esserci affatto è uno schifo”.

Fra le informazioni riportate sulla situazione alcune fonti confermano innanzitutto che fra questi sviluppatori c’erano anche nomi importanti e con un certo peso, che hanno contribuito in modo importante alla realizzazione del progetto (forse senior developers, director…). Sembra, inoltre, che lo studio non avesse precedentemente comunicato, ai propri dipendenti, una politica di questo tipo.

“Posso capire se un appaltatore svolge una piccola quantità di lavoro per qualche mese e in seguito viene lasciato fuori, ma stiamo parlando di dipendenti a tempo pieno che hanno investito più di un anno nel titolo e che hanno contribuito a parti significative del prodotto”, afferma uno di questi sviluppatori. “È da qui che è nata la sorpresa per molti di noi”.

Ulteriori polemiche nei confronti di The Callisto Protocol, sempre in questo senso, sono state ispirate da coloro che ci compaiono nei suoi crediti, ma come “aiuti aggiuntivi”, anche se le ragioni di una scelta del genere restano ignote, come anche moltissime altre opzioni aziendali strettamente connesse a questo videogioco.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.