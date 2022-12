Sono passate poco più di 24 ore dal lancio di The Callisto Protocol e Striking Distance ha già cominciato a lavorare per ottimizzare la versione PC, accusata da parte degli utenti e della critica specializzata di essere forse fin troppo approssimativa sotto il livello tecnico. Il primo update è stato lanciato nelle prime ore della giornata odierna e ha mirato a fixare una serie di problemi, anche se ovviamente non basta.

Come riportato su Twitter dal team di sviluppo, infatti, questo primo update di The Callisto Protocol mira a risolvere i fenomeni di stuttering, ma sarà solamente il primo di una serie di interventi mirati che Striking Distance effettuerà sul gioco. “Dopo l’aggiornamento potreste incontrare qualche problema di stuttering al primo invio. Stiamo continuando a lavorare su altre ottimizzazioni”, si legge nel cinguettio lanciato nelle prime ore del mattino.

Di giochi che hanno alcuni problemi subito dopo il lancio oramai la cronaca videoludica ne è piena. Sono sempre di più i titoli che vengono infatti pubblicati con diverse carenze a livello tecnico e spesso con una pessima ottimizzazione. Chiaramente situazioni del genere obbligano gli sviluppatori a lavorare continuamente al gioco, mettendo così a serio rischio eventuali break o vacanze che erano già in programma.

Thanks for your patience. A PC patch is now available to improve gameplay stuttering issues due to shader compilation. After updating, you may see temporary stuttering in the game menu the first time you launch the app. We are working on further optimizations in the days ahead.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 3, 2022