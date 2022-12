In molti avranno già letto delle problematiche che The Callisto Protocol ha avuto al suo lancio. Solo pochi giorni fa, infatti, il nuovo titolo di Striking Distance è stato messo sul mercato con parecchi problemi che hanno afflitto alcune versioni specifiche. L’edizione PC del survival horror, in particolare, è afflitta da stuttering e fastidiosi problemi di stabilità che hanno, inevitabilmente, portato ad un review bombing da parte dei giocatori.

Being fixed. A wrong file was patched. Any minute. Just freakin error by someone rushing. — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) December 2, 2022

Striking Distance ha prontamente diffuso una patch che mira a risolvere tutte le principali problematiche di The Callisto Protocol ma Glen Schofield, autore del titolo horror, ha comunque deciso di sfogarsi. Sul suo account Twitter, infatti, la mente dietro titoli come Dead Space ha risposto stizzito ai fan. Le parole, di Schofield, sottolineano di come i problemi di stabilità siano stati causati da “qualcuno che dovuto fare le cose di fretta”.

Queste parole potrebbero ricollegarsi alle dichiarazioni di qualche mese fa in cui, sempre tramite Twitter, Schofield aveva incitato alla crunch culture. L’autore, infatti, aveva mostrato con orgoglio il fatto che il suo team, nella realizzazione di The Callisto Protocol, fosse al lavoro sei o sette giorni a settimana con turni massacranti. Ovviamente, queste affermazioni hanno subito scatenato la polemica e il creatore di Dead Space ha dovuto scusarsi pubblicamente. Ad ogni modo, sembra che questo “fare le cose di fretta” si possa ricollegare proprio alla necessità di dover consegnare obbligatoriamente in quella data specifica, anche se il lavoro non ha raggiunto la perfetta ottimizzazione.

In ogni caso, la prima patch di The Callisto Protocol (che potete acquistare su Amazon) è uscita in tempi record e, come detto dallo stesso Schofield, l’instabilità era causata da un singolo file errato. Dunque, i problemi di stuttering che hanno colpito il survival horror nelle prime ore di lancio dovrebbero già essere risolti, quantomeno nella sua versione PC.