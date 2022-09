Manca sempre meno al lancio di The Callisto Protocol, uno dei molteplici nuovi giochi horror di prossima uscita da tenere assolutamente d’occhio. La nuova IP nata dalle menti di alcuni degli autori dell’iconico Dead Space promette molto bene, e già i precedenti trailer rilasciati in rete hanno saputo attirare la curiosità di molti appassionati. Ora, per allietare l’attesa, è stato pubblicato un nuovo trailer tutto dedicato a Black Iron Prison, l’ambientazione madre di questa nuova avventura survival horror spaziale.

Proprio in queste ore i ragazzi di Striking Distance Studio hanno pubblicato sui propri canali social il nuovo trailer di The Callisto Protocol chiamato ‘The Truth of Black Iron’. La prigione spaziale situata sulla luna di Giove nasconde diversi oscuri segreti, e ormai non è più un mistero che qualcosa lì dentro sia andato terribilmente storto. In questo nuovo trailer troviamo conferma che la struttura è infestata da creature mostruose ed estremamente deformi, ma a quanto pare all’orrore non c’è mai fine.

Le novità che emergono grazie a questo trailer, però, non si fermano agli ambienti horror e ai mostri che vagano per la prigione. Oltre alla conferma dell’attore Josh Duamel, il quale ha prestato fattezze e voce al personaggio di Jacob Lee, nel filmato possiamo intravedere anche un nuovo personaggio femminile interpretato dall’attrice Karen Fukuhara, la quale ha trovato una grande popolarità proprio di recente per aver dato vita alla Kimiko nella serie TV di The Boys.

Con l’uscita di questo nuovo trailer di The Calliso Protocol ora non stiamo più nella pelle per affrontare questa nuova esperienza horror in single player. Arrivati a questo punto, non ci resta che ricordarvi che la nuova IP dagli autori di Dead Space farà il suo debutto il prossimo 2 dicembre 2022, quando il gioco arriverà sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.