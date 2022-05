Si prospettano anni molto interessanti per quanto riguarda le nuove produzioni videoludiche a tinte horror. Giusto qualche giorno fa abbiamo assistito a una nuova presentazione dedicata al remake di Dead Space, e a proposito della saga space horror di EA, il papà di quell’esperienza indimenticabile è pronto a tornare alla ribalta con The Callisto Protocol. Del gioco sappiamo ancora ben poco, ma in queste ore sono emerse in rete le prime immagini ufficiali del progetto.

Le premesse di The Callisto Protocol ci permettono di intuire che il nuovo horror del papà di Dead Space ci porterà nuovamente a scoprire gli orrori spaziali in un contesto del tutto nuovo. In molti sono rimasti più che sorpresi di scoprire che il gioco condivide lo stesso universo del battle royale Playerunknow’s Battleground, anche se ci si distaccherà parecchio dal genere del tutti contro tutti che ha spopolato.

A permetterci di dare un nuovo sguardo al gioco ci ha pensato la redazione di Game Informer, la quale ha pubblicato una serie di nuove immagini dedicate The Callisto Protocol. Poco da dire, come potete ben vedere anche con i vostri occhio qua sotto, la nuova produzione di Glen A. Schofield emana horror spaziale da ogni poro, ed possibile già intravedere anche quel senso di body horror nei nemici che ci abbiamo potuto amare in Dead Space.

Got a chance to sit down with my friends at @gameinformer earlier this month & give them a first look at @CallistoTheGame. Check out their cover story dropping on Tuesday. Thanks GI! First announcement of several to come! https://t.co/f1A38fUgdC — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 19, 2022

Questi nuovi screen non fanno altro che aumentare la curiosità verso il gioco di Striking Distance Studio. Al momento, però, non abbiamo dettagli su una data di lancio di The Callisto Protocol, pertanto servirà pazientare ancora un po’.