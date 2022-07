The Callisto Protocol è sicuramente uno dei titoli più attesi di questo anno. Il gioco è protagonista di un nuovo video pubblicato da Game Informer, nel quale Glen Schofield parla delle sue ispirazioni e del processo creativo dietro la scrittura del titolo. All’interno del video, le parole dell’autore si alternano con alcune immagini di gameplay.

Meno di un mese fa, The Callisto Protocol ha mostrato il suo primo video gameplay durante la Summer Game Fest. Pur non essendo un vero e proprio gameplay, questa intervista include parecchie scene di gioco che mostrano ambienti claustrofobici e inquietanti all’interno della prigione. Nonostante i frammenti mostrati siano piuttosto brevi, sono comunque molto interessanti e mostrano alcune delle creature che ci troveremo ad affrontare durante la nostra fuga.

La parte più succosa del filmato, tuttavia, è l’intervista a Schofield, il quale racconta in dettaglio la scintilla che ha fatto nascere The Callisto Protocol. Il tutto, come dice lo scrittore, ha avuto inizio nel deserto di Tucson, Arizona. Come nelle migliori storie, l’uomo si è rifugiato in questo luogo per prendersi una pausa dopo gli ultimi lavori e il divorzio con la moglie. L’autore ha, dunque, iniziato a disegnare immaginando alcune possibili storie, fra cui appunto quella che andrà a comporre il titolo. Dopo aver realizzato una decina di pagine di concept per il gioco, Schofield è tornato dal suo team di scrittori che, dopo alcuni lievi cambiamenti, ha portato allo sviluppo del gioco.

Famoso per il suo lavoro su Dead Space, Schofield è sicuramente una garanzia per il genere horror spaziale. In seguito a recenti dichiarazioni che confermano la consultazione di filmati di violenza reale per realizzare il titolo, The Callisto Protocol ha attirato anche una buona dose di polemiche. Il titolo è previsto per il 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.