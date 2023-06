Siete amanti dei giochi capaci di darvi brividi e adrenalina? In tal caso non possiamo che consigliarvi The Callisto Protocol, uscito a dicembre dello scorso anno e oggi in sconto nella versione fisica per PS5 a soli 14,99€!

Si tratta del prezzo più basso di sempre a cui è stato venduto questo titolo, dato che potrete risparmiare non poco rispetto ai 31,00€ originali. Insomma, se state cercando un gioco horror rappresenta l’aggiunta perfetta alla vostra libreria.

Questo avvincente titolo vi trasporterà in un futuro oscuro e sinistro, dove sarete intrappolati all’interno della spaventosa prigione spaziale di Black Iron, sulla luna di Callisto. Sarete messi alla prova, costretti a combattere per la vostra sopravvivenza contro creature mostruose e a scoprire i terrificanti segreti celati nelle profondità di questa prigione spettrale.

Dovrete esplorare i corridoi bui e inquietanti di Black Iron, risolvendo enigmi intricati e sfidando il vostro coraggio in scontri avvincenti. L’atmosfera cupa e claustrofobica vi farà rabbrividire, mentre viaggerete nel regno dell’orrore soprannaturale. L’innovativa grafica di nuova generazione vi immergerà completamente nel terrore, creando un’esperienza visiva mozzafiato che vi farà sobbalzare sulla vostra sedia.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Comet dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

