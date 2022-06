Mentre sempre meno videogiochi tripla A vengono doppiati in italiano, The Callisto Protocol ha scelto la strada opposta. Il nuovo gioco del papà di Dead Space si prepara a essere lanciato per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC con tanto di doppiaggio nella nostra lingua. Una bella novità, che è stata svelata dalla pagina del titolo prodotto da Striking Distance Studios e pubblicato da Krafton.

Come riportato dalla pagina Steam di The Callisto Protocol, il gioco sarà completamente in italiano. Non solo i menu di gioco e i sottotitoli, ma anche il doppiaggio. Peccato che per ora non si abbiano però più informazioni in merito. Mancano dunque tutti dettagli su quali doppiatori sono stati chiamati per impersonare i vari personaggi, così come manca ancora un trailer completamente in italiano. Questione di tempo probabilmente, prima di poter scoprire il doppiaggio del nuovo gioco horror.

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022, per le piattaforme che vi abbiamo citato sopra. Il gioco sarà un horror vero e proprio, ambientato nell’anno 2320, e i giocatori vestiranno i panni di Jacob Leef, un prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza su Callisto. L’obiettivo dei giocatori sarà quello di fuggire e lasciarsi alle spalle quegli orrori che si avranno modo di scoprire durante la fuga.

Al di là della trama, The Callisto Protocol non sarà l’unico gioco horror ad arrivare sulle nostre console e PC in breve tempo. Subito dopo la sua uscita, a gennaio 2023 daremo il benvenuto al remake di Dead Space. A marzo, invece, toccherà a Resident Evil 4 Remake. Si prospetta una grande stagione invernale per gli amanti del genere, che sicuramente non potranno che essere felici. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.