In un’intervista rilasciata a PlayStation Blog, Striking Distance ha voluto dare maggiori informazioni sul loro The Callisto Protocol, in arrivo per la fine del 2022. In dettaglio, l’intervista è relativa ai contenuti che il team ha mostrato ieri in un trailer diffuso durante la serata inaugurale della Gamescom 2022. Questi contenuti vanno ad approfondire sia aspetti del gameplay che della lore di gioco oltre a quelli di stampo tecnico di cui gli sviluppatori hanno parlato in passato.

Il team afferma di aver concentrato gran parte degli sforzi nella realizzazione di un nuovo sistema di combattimento strategico e innovativo per The Callisto Protocol. Trattandosi di un survival horror, è essenziale che gli scontri siano ben bilanciati in modo da restituire un costante senso di paura ed impotenza il quale, tuttavia, possa premiare le abilità strategiche in battaglia. È un equilibrio storicamente difficile da raggiungere. Per ottenerlo, è stato realizzato un connubio tra colpi a distanza e brutali corpo a corpo. Gli scontri sfruttano un’arma gravitazionale chiamata GRP (o “Grip”), che permette ai giocatori di passare rapidamente da un tipo di combattimento all’altro.

Inoltre, gli sviluppatori hanno parlato della nuova modalità mutazioni per The Callisto Protocol. Essa aggiunge maggior intensità ai combattimenti e spiega meglio le origini dei nemici che ci troveremo ad affrontare. Le creature presenti nel gioco, chiamate Biophage, sono i detenuti della prigione Black Iron, mutati a causa di una misteriosa epidemia che ha sconvolto la luna. Mentre l’infezione devasta il corpo dell’ospite, si diffonde attraverso una serie di tentacoli che spuntano violentemente dalla carne. Maggiore sarà il tempo trascorso dall’inizio dell’infezione, più pericolosi diventeranno i nemici. Il virus, infatti, muta costantemente e rende gli avversari non solo più grandi ma anche più pericolosi e resistenti.

The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. I ragazzi di Striking Distance affermano di avere ancora molto da condividere nel corso dei prossimi mesi sul gioco ideato da Glen Schofield. Dunque, l’attesa sarà sicuramente ricca di altri contenuti interessanti.