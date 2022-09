Nonostante le polemiche in merito al crunch (e la successiva retromarcia), Striking Distance sa bene che con The Callisto Protocol ha tra le mani un gioco che potenzialmente potrebbe diventare la prossima hit del mercato videoludico. Il titolo punterà infatti a colmare il vuoto lasciato da Dead Space e non a caso: dietro l’intero prodotto c’è infatti Glen Schofield, autore proprio della serie che è passata nelle mani di Electronic Arts dopo che l’uomo ha interrotto il suo rapporto lavorativo con il publisher e Visceral Games.

Oramai di The Callisto Protocol conosciamo praticamente tutto e in questi mesi finali che precedono la sua release il team di sviluppo si sta dedicando a pubblicizzare alcuni degli elementi che troveremo all’interno del gioco, tramite interviste e la pubblicazione di nuovo materiale. Giusto nelle ultime ore, grazie a un’intervista di IGN, siamo venuti a conoscenza di alcune feature tecniche del titolo. La prima è il ray tracing, un sistema di illuminazione di nuova generazione, presente sulle GPU NVIDIA GeForce RTX dalla serie 2000 in avanti: secondo Striking Distance, il suo utilizzo era necessario per poter rendere ancora più spaventoso il videogioco horror. La seconda, invece, riguarda l’implementazione di alcune feature tecniche dell’Unreal Engine 5.

Nonostante The Callisto Protocol sia stato sviluppato con l’Unreal Engine 4, il team di sviluppo è riuscito a modificare alcune parti dell’engine, in maniera tale che potesse supportare un numero più alto di luci. “Abbiamo guardato alle soluzioni dell’Unreal Engine 4 per il ray tracing e abbiamo scoperto che per inserire le ombre che desideravamo dovevamo creare una soluzione in casa. Abbiamo lavorato a una feature ibrida del ray tracing”, le parole di Mark James, che in Striking Distance ricopre il ruolo di Chief Technical Officer. James ha anche svelato che Epic Games ha aiutato il team di sviluppo a inserire alcune feature dedicate all’Unreal Engine 5 all’interno della loro versione del precedente motore grafico: durante lo sviluppo, infatti, la software house si è accorta di come determinate feature tecniche della nuova versione potevano migliorare sensibilmente la qualità del gioco, oltre che velocizzare il lavoro.

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.