Nel corso dei mesi, The Callisto Protocol ci ha mostrato tutto il gore e l’orrore di cui è capace e anche qualche polemica decisamente precoce. Tra le fonti di ispirazione del successore spirituale di Dead Space, infatti, ci sono alcuni degli horror più inquietanti e splatter mai fatti come Alien o Punto di non ritorno. Tuttavia, oltre a questi collegamenti abbastanza logici, il nuovo titolo di Striking Distance Studios trae spunto anche da prodotti totalmente inaspettati come alcune serie animate.

Durante un’intervista con il The Sun, infatti, Glauco Longhi, character director di The Callisto Protocol (potete prenotarlo su Amazon), ha svelato che nel realizzare alcuni personaggi, il team si è ispirato addirittura a Spongebob. Il collegamento potrà certamente sembrare insolito e chiunque abbia visto la serie animata sa bene quanto essa sia lontana da ogni sorta di horror. Tuttavia, Longhi spiega che le motivazioni dietro questa scelta sono legati proprio al design dei personaggi.

Molte serie animate, infatti, riescono in un intento che, invece, sfugge ad alcuni film. Secondo Longhi, quando un personaggio nei cartoni animati è veloce, lo spettatore lo capisce all’istante. Per questo, serie come Spongebob sono utili per poter stilizzare determinati elementi nella caratterizzazione dei personaggi che contribuiscono, paradossalmente, a rendere il tutto ancora più realistico.

L’obiettivo del team nel realizzare The Callisto Protocol, infatti, è sempre stato quello di rendere il gioco il più possibile crudo e realistico. Striking Distance Studios ha praticato moltissimi studi volti a rendere le reazioni di nemici e protagonista il più possibile fedeli alla realtà nel momento in cui subiscono colpi pesanti. Come si può leggere anche nell’intervista originale di Longhi, è importante che quando il giocatore fracassa il cranio di una creatura con una mazza di metallo, l’impatto sia assolutamente credibile. I fan dovranno attendere ancora poco prima di mettere mano sul nuovo survival horror, in arrivo il 2 dicembre 2022 su PC, Xbox e PlayStation.