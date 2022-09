The Callisto Protocol ha catturato l’attenzione degli appassionati fin dai suoi primissimi dettagli, e mentre ce ne restiamo in attesa di nuove rivelazioni in merito, spuntano alcuni piccoli segreti legati al futuro del titolo. Nel recentissimo teaser trailer dedicato a The Callisto Protocol, un utente Twitter ha notato un numero di telefono, fra le altre cose, e seguendolo è approdato a lidi del tutto inattesi, legati a qualcosa che potrebbe succedere nel corso di questa settimana.

Shinobi602, questo il nome dell’account in questione, notando il numero in questione ha deciso di inviargli un messaggio di testo per vedere cosa sarebbe successo e se fosse possibile davvero interagirci o se si trattasse soltanto di un elemento di sfondo casuale. In seguito all’invio del messaggio l’utente ha prontamente ricevuto, come risposta, un video dalle fattezze enigmatiche, al cui centro figurano alcune parole come “segreti, risposte, ARCAS e bugie”, per poi chiudersi con una data: 29 settembre. Quest’ultima, differentemente da tutto il resto, è specifica di un giorno, e potrebbe arrivare a significare quello che tutti sperate, anche se il significato di tutto il resto sfugge.

The Callisto Protocol come sarà connesso alla data in questione? Magari il 29 settembre avremo nuovi dettagli in merito al progetto? Un nuovo teaser? Un nuovo trailer dedicato? Nuove immagini o dichiarazioni in merito al progetto? La curiosità verso questo lavoro, comunque, resta invariata, come lo resta anche la fumosità alla base della sua attuale campagna promozionale.

Il tutto, comunque, sembra ricollegarsi perfettamente alle parole di Glen Schofield (producer, per dirne uno, anche di Dead Space), quando interrogato sul gioco: “In parte è la linearità da montagne russe, elemento importante anche perché voglio raccontare una storia, ed è difficile raccontarla quando si va in tante direzioni diverse e si fanno tante cose differenti’.” Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli in merito a The Callisto Protocol, restando pronti per eventuali dichiarazioni in uscita il 29 settembre.