Amate i survival horror? Allora non potrete fare a meno di approfittare dell’offerta di Amazon, che sta attualmente proponendo a metà prezzo quello che è uno dei migliori esponenti del genere degli ultimi tempi. Stiamo ovviamente parlando di The Callisto Protocol, venduto ora a soli 30,98 euro per PS4 e Xbox One e 40,98 euro per PS5 e Xbox Series. Un’offerta decisamente non male, vero?

A rendere il tutto più interessante è il fatto che a essere disponibile a prezzo di saldo su Amazon è la Day One Edition di The Callisto Protocol. Si tratta di un’edizione arricchita da diversi contenuti digitali aggiuntivi, come la skin per personaggio e armi “Retro Prisoner” e il pacchetto “Contraband” in esclusiva per PlayStation, che vi permetterà di immergervi ancora meglio in questo survival horror.

The Callisto Protocol, come riporta anche la nostra recensione che la premiato con un sonoro 8.6, è un ottimo horror, nonché “una delle esperienze audio-visive migliori di questa generazione, contornata da un gameplay tutt’altro che banale e un’atmosfera davvero degna di nota”. Farlo proprio con praticamente il 50% di sconto, insomma, è un qualcosa da non sottovalutare assolutamente.

