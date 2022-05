Dopo essere stato annunciato oltre un anno fa, The Callisto Protcol è finalmente pronto a svelarsi un po’ di più. Attorno al progetto horror di uno dei padri di Dead Space si sono accerchiate le attenzioni di molti appassionati, i quali sono stati attirati da un primo teaser molto affascinante. Ora, a distanza di anni, è Game Infomer a darci in pasto una serie di novità molto importanti sul prossimo survival horror a tema sci-fi in arrivo su console e PC.

The Callisto Protocol

Come già accennato qualche giorno fa, la redazione di Game Informer ha dedicato un approfondimento a The Callisto Protocol mostrandoci sia nuovi screenshot del gioco che una serie di dettagli sul gameplay, sui nemici e sul combat system che sarà presente nel gioco horror. Tra queste nuove informazioni, inoltre, scopriamo anche la finestra di lancio del gioco, il quale dovrebbe arrivare nel corso della seconda metà del 2022.

The Callisto Protocol verrà reso disponibile sia sulle console di attuale generazione che sulle piattaforme di quella scorsa. Nel nuovo horror sci-fi di Glen Schofield, uno dei padri dell’iconica serie di Dead Space, impersoneremo Jacob, il quale userà un sistema GRP di crowd control che gli permetterà di lanciare e attirare a sé tutta una serie di oggetti, ma non solo. Il gioco includerà sia armi melee che armi a distanza.

The Callisto Protocol Details: • Coming in 2nd half of 2022

• Cross Gen Confirmed

• Jacob (Main character) can used for crowd control 'GRP' abilities to push and pull things towards you

• Includes both ranged combat and melee

• Enemies are called Biophages pic.twitter.com/w03RyABaDv — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 24, 2022

La redazione di Game Infomer parla anche dei nemici che incontreremo in The Callisto Protocol, i quali vengono definiti come dei biofagi. Di questi esseri mostruosi sono state mostrate anche diverse immagini, alcune delle quali mettono in mostra anche il personaggio di Jacob, la sua tuta e una serie di ambientazioni.