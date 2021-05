The Coalition userà l’Unreal Engine 5 per i prossimi progetti

Dopo un quarto capitolo che non è riuscito a convincere in toto gli appassionati, Gears 5 ha saputo correggere il tiro e dare ai fan un titolo ricco di contenuti ancora molto giocato dalla propria community. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della nuova generazione di Gears, i ragazzi di The Coalition hanno da poco pubblicato un post ufficiale per svelarci alcune novità che dovremo aspettarci dai progetti futuri di questa talentuosa software house.

Ebbene sì, avete letto bene, The Coalition ha confermato di essere al lavoro su più progetti, ma quel che i ragazzi hanno voluto sottolineare quest’oggi è come si stiano spostando sullo sviluppare con l’ausilio dell’Unreal Engine 5. Lo scopo del team è quello di proporre ai giocatori delle vere e proprie esperienze di nuova generazione che possano alzare l’asticella della qualità generale dal prossimo futuro in avanti.

Lo studio si dice “molto entusiasta di continuare a portare avanti la tradizione di sviluppare giochi su UE5 per numerosi nuovi progetti nei prossimi anni a venire”. Purtroppo non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardanti questi numerosi nuovi progetti, e anzi, il comunicato postato sul sito ufficiale del team conferma che non ci saranno nuovi annunci per un po’ di tempo, quindi per il momento ci conviene metterci il cuore in pace e armarci di pazienza.

In conclusione, The Coalition conferma che Gears 5 ha diversi nuovi contenuti in arrivo e continueranno a venire a rilasciare nuove operazioni attraverso le operazioni 7 e 8. Ogni operazione avrà due drop, inclusi nuovi personaggi, nuove mappe ed eventi speciali. Entro la fine dell’anno, inoltre, verranno aggiunti anche due nuovi aggiornamenti che comprenderanno nuovi entusiasmanti contenuti e playlist da sperimentare.