The Crew 2: domani arriva Inner Drive, il nuovo update gratis!

Inner Drive, il prossimo update gratuito – il quinto ad essere precisi – per The Crew 2 sarà disponibile da domani 25 Marzo 2020! Pronti tutti i giocatori di PS4, Xbox One, PC e, rullo di tamburi, anche i possessori di Google Stadia, a scaldare i motori nell’open world popolato da soli automezzi. L’aggiornamento prevede l’introduzione di 20 nuovi veicoli, acquistabili sia con soldi veri che con la moneta in-game, tra cui la Koenigsegg Jesko 2020 (hypercar) e la nuova di zecca Ford Mustang Shelby GT500 2020 (corsa su strada).

Per gli appassionati del competitive, arriva nuova linfa vitale nei LIVE Summit settimanali: potranno fronteggiarsi a bordo delle nuove, fiammanti, schegge tra curve e sorpassi. Una volta al mese, inoltre, potranno anche gareggiare a un Premium LIVE Summit, un evento speciale che ricompenserà i piloti più bravi con un mezzo in edizione limitata, più unico che raro. In The Crew 2: Inner Drive, le possibilità di personalizzazione sono davvero tante.

the crew 2

I giocatori potranno scegliere tra quattro nuove categorie di vanità e la personalizzazione riguarderà anche i dettagli delle vostre auto: dalle tinte dei finestrini, al colore della carrozzeria, alla forma della nitro. Dopo la sessione pimp my ride, inoltre, potranno scegliere tra otto nuovi elter-ego che si siederanno sul posto del guidatore. I possessori di Google Stadia avranno accesso alla versione base di The Crew 2 e agli aggiornamenti più importanti del primo e del secondo anno.

Per l’occasione è stato previsto anche delle modifiche sostanziali: verranno rimodulati testi, grafiche, HUD e le funzioni per adattarsi agli schermi di tutti i device utilizzabili, con maggiore attenzione tra telefoni e tablet. The Crew 2 sulla piattaforma targata Google porterà con sé anche il supporto totale allo Stream Connect, la funzionalità che permette ai giocatori di vedere in streaming la visuale di gioco dalla propria corsa: in questa maniera non potrete più perdere di vista i vostri amici – competitor.