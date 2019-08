The Cycle, Gamescom 2019: ecco il trailer, alpha disponibile

Durante l'Opening Night Live è stato mostrato al mondo The Cycle che è ora disponibile in versione Alpha su Epic Games Store. Ecco a voi il trailer.

L’Opening Night Live si sta rivelando un’ottima occasione per tanti annunci di novità disponibile a breve termine o, meglio ancora, già da ora. Gli sviluppatori di Yager, conosciuti in quanto autori di Spec Ops: The Line, hanno annunciato che il loro nuovo progetto The Cycle è ora disponibile in versione Alpha.

The Cycle punta a offrire un’esperienza unica in un mix di scontri tra PvE e PvP; ovvero, dovremo lottare sia contro altri giocatori umani ma anche contro creature controllate dall’Intelligenza Artificiale. Sconfiggendole potremo accumulare risorse e gettoni da usare per acquistare nuove armi. Sarà anche possibile creare delle alleanze con altri giocatori, e ovviamente anche scioglierle in ogni momento.

È stato rilasciato anche un nuovo filmato che potete trovare qui sopra. The Cycle è disponibile in versione Alpha, come già detto, su PC tramite l’Epic Games Store. Già ora potete metterlo in download gratuitamente.

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco multigiocatore che unisce PvE e PvP? La nuova proposta di Yager vi incuriosisce, oppure siete alla ricerca di qualcosa di diverso?